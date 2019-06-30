У Беларуси еще одно "золото": велогонщица Татьяна Шаракова стала чемпионкой

Татьяна завоевала две медали на Европейских играх. Фото: minskcyclingclub.by

Сегодня заключительный день ll Европейских игр

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Еще одно "золото" в копилке белорусской сборной: сегодня, 30 июня, в индивидуальной гонке преследования на II Европейских играх Татьяна Шаракова завоевала золотую медаль.

Для Татьяны эти спортивные соревнования стали вдвойне удачными: напомним, у нее уже есть еще одна медаль II Европейских игр - ранее она стала бронзовым призером в шоссейной групповой гонке.

Как сообщает belta.by, свою победу Татьяна посвятила болельщикам и своей дочери, а также родным, которые ее поддерживали.

Напомним, сегодня заключительный день ll Европейских игр. В 22.00 на стадионе "Динамо" начнется церемония закрытия.