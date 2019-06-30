В Лиде пьяный водитель въехал в забор

В его организме было 2,38 промилле алкоголя

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ДТП произошло днем 29 июня в городе Лида. 44-летний житель Лидского района, двигаясь по улице Молодежной, не справился с управлением автомобиля «Ровер 416». Он съехал с дороги и ударился в бетонный забор частного дома. Об этом сообщает lidanews.by.

Вместе с ним в машине находилась его жена. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось, водитель был нетрезв: медосвидетельствование показало в его организме наличие 2,38 промилле алкоголя.