2019-07-02T14:43:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Впервые на параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером

За трибуной установили промышленный кондиционер – он сильнее домашних в 10 раз!
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Впервые на параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером.Впервые на параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

В Минске заканчивается подготовка к военному параду ко Дню Независимости – он пройдет вечером 3 июля. Уже установили трибуны, огромные светодиодные экраны, дополнительное освещение. А за VIP-трибуной, с которой за парадом наблюдает Александр Лукашенко и его приближенные лица, установили огромный промышленный кондиционер. Такого в прошлые годы не было.

Аппарат известной японской фирмы Daikin весит 580 килограмм и имеет мощность охлаждения – 35,5 киловатт. Для сравнения – мощность обычных домашних сплит-систем – 2-3 киловатта. Огромные термостойкие трубы от кондиционера заведены под трибуну. Вероятно, из них холодных воздух будет остужать президента и других VIP-гостей.

Аппарат известной японской фирмы Daikin весит 580 килограмм и имеет мощность охлаждения – 35,5 киловатт. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Аппарат известной японской фирмы Daikin весит 580 килограмм и имеет мощность охлаждения – 35,5 киловатт.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Такой кондиционер обычно устанавливают на крышу, он может охлаждать воздух в помещении площадью 100 квадратных метров. Цена такого кондиционера – около 20 тысяч евро.

Раньше Александр Лукашенко говорил, что не любит жару и пляжный отдых.

- Вообще терпеть не могу, - говорил президент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством в Гродно
Вечером 2 июля в Минске ограничат движение на проспекте Машерова
Почему танки едут по новому асфальту без резиновых накладок, ответили в Минобороны
В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
В лесу Жлобинского района пропала пенсионерка, ее ищут службы МЧС и лесхоза
3 июля минское метро изменит график работы
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа
Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников
Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев
Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного
Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку
МЧС: За сутки нашли в лесу 5 человек - все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут