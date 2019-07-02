Впервые на параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

За трибуной установили промышленный кондиционер – он сильнее домашних в 10 раз!

Изменить размер текста: A A

В Минске заканчивается подготовка к военному параду ко Дню Независимости – он пройдет вечером 3 июля. Уже установили трибуны, огромные светодиодные экраны, дополнительное освещение. А за VIP-трибуной, с которой за парадом наблюдает Александр Лукашенко и его приближенные лица, установили огромный промышленный кондиционер. Такого в прошлые годы не было.

Аппарат известной японской фирмы Daikin весит 580 килограмм и имеет мощность охлаждения – 35,5 киловатт. Для сравнения – мощность обычных домашних сплит-систем – 2-3 киловатта. Огромные термостойкие трубы от кондиционера заведены под трибуну. Вероятно, из них холодных воздух будет остужать президента и других VIP-гостей.

Аппарат известной японской фирмы Daikin весит 580 килограмм и имеет мощность охлаждения – 35,5 киловатт.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Такой кондиционер обычно устанавливают на крышу, он может охлаждать воздух в помещении площадью 100 квадратных метров. Цена такого кондиционера – около 20 тысяч евро.

Раньше Александр Лукашенко говорил, что не любит жару и пляжный отдых.

- Вообще терпеть не могу, - говорил президент.