Россиянин утонул на рыбалке в Житковичском районе

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На белорусском Полесье погиб гражданин России. Трагедия произошла на минувших выходных в Житковиском районе. Там, на небольшой реке Случь, утонул пенсионер, который приехал из Санкт-Петербурга погостить на Гомельщину к своим родственникам. С рассветом 69-летний гость отправился на рыбалку вместе с одним из родственников.

- Мужчины рыбачили не с лодки, закинули удочки с берега, но по какой-то причине пенсионер упал в воду. Находившийся рядом родственник, к сожалению, не смог помочь утопающему из-за состояния здоровья, - рассказали KP.BY в Гомельской областной организации ОСВОД.

Тело россиянина вытащили воды другие родственники. Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии.