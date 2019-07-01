КП Беларусь
Россиянин утонул на рыбалке в Житковичском районе
Мужчины рыбачили с берега, по какой-то причине пенсионер упал в воду
Россиянин утонул на рыбалке в Житковичском районеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На белорусском Полесье погиб гражданин России. Трагедия произошла на минувших выходных в Житковиском районе. Там, на небольшой реке Случь, утонул пенсионер, который приехал из Санкт-Петербурга погостить на Гомельщину к своим родственникам. С рассветом 69-летний гость отправился на рыбалку вместе с одним из родственников.
- Мужчины рыбачили не с лодки, закинули удочки с берега, но по какой-то причине пенсионер упал в воду. Находившийся рядом родственник, к сожалению, не смог помочь утопающему из-за состояния здоровья, - рассказали KP.BY в Гомельской областной организации ОСВОД.
Тело россиянина вытащили воды другие родственники. Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии.