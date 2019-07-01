В Гомеле начали строить «МакДональдс»

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В центре Гомеля начинаются работы по строительству популярного ресторана быстрого питания «МакДональдс». Этого события долгие годы ждали многие гомельчане. И вот в воскресенье, 30 июня, под будущий ресторан расчистили место, а площадку стройки огородили.

Из-за этого, кстати, теперь перекрыт проход для пешеходов по улице Хатаевича - от Советской до Песина. На этом участке и появится ресторан - между бесплатной и платной парковками. А пока бесплатная стоянка закрыта.

Как уже сообщала KP.BY, рестораны популярной сети появятся во всех областных центрах Беларуси в 2020 году. А на заборе стройки в Гомеле уже вывесили объявление с приглашением работать в ресторане. Напомним, здесь обещали создать более 120 рабочих мест.