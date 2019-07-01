Центр Минска перекроют 1 июля из-за репетиции парада

Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00

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Генеральную репетицию парада ко Дню Независимости Беларуси проведут 1 июля в Минске. Репетиция запланирована в понедельник на 21.00 по пр. Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева. Однако проезжую часть перекроют раньше.

- Колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок "Уручье" - улица Основателей - улица Стариновская - проспект Независимости -- проспект Машерова, - сообщает столичная Госавтоинспекция на своей странице в Telegram. - Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.

Соответственно, до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта на данных участках. Госавтоинспекция просит учитывать информацию при выборе маршрута.

Из-за репетиции парада вечером изменятся и маршруты общественного транспорта, а также пригородных автобусов. Изменения будут с 17 часов и до полуночи, сообщает Минсктранс, публикую полный список изменений >

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