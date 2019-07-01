2019-07-01T10:36:34+03:00
Общество
КП Беларусь

На Донбассе убили белоруса, который незаконно воевал за ДНР

21-летний гомельчанин часто публиковал в соцсети фото с оружием
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Донбассе убили белоруса, который незаконно воевал за ДНР. Фото: vk.comНа Донбассе убили белоруса, который незаконно воевал за ДНР. Фото: vk.com
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Белорус Роман Безруков, уроженец Гомеля, был убит во время боевых действий на востоке Украины. Недавно об этом сообщил украинский сайт «Миротворець», однако белорус погиб еще в марте.

По сведениям ресурса, 21-летний гомельчанин был иностранным наемником в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он использовал псевдоним «Рома Неопознанный» и позывной «белорус».

Записи на его странице в соцсети начинаются с 2014 года, Роман часто публикует фото с выпивкой. А с 2016 года начинаются публикации со снимками оружия, есть много фото, где парень вооружен. Снимок из окопа Роман подписал: «На любимой работе». Одна из групп, на которую был подписан белорус, - «Герои Новороссии»

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