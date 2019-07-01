Не потерять 8 тыс. человек: Лукашенко поручил создать банк данных волонтеров

По словам президента, без их помощи было бы невозможно создать теплую атмосферу Европейских игр

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Во время выступления на церемонии торжественного закрытия II Европейских игр 30 июня в Минске президент Беларуси поручил создать банк данных волонтеров.

- Я поручил правительству и Администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и таланты, - заявил Александр Лукашенко. - Мы не можем потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к этому событию, которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков.

Президент высказал «особые слова благодарности» в адрес волонтеров. По словам Лукашенко, без их помощи было бы невозможно создать «теплую, доброжелательную, искреннюю атмосферу»:

- Это вы почти круглосуточно трудились, помогали нашим гостям, спортсменам чувствовать себя в Беларуси так же уютно и комфортно, как дома. Спасибо вам огромное! - цитирует президента его пресс-служба.