2019-07-01T12:25:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Писал сценарии для педофилов: минчанина будут судить за детское порно

Свои произведения мужчина продавал и для конспирации использовал криптовалюту
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Минчанина будут судить за детское порноМинчанина будут судить за детское порноФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Минске окончили расследование уголовного дела об изготовлении и распространении порнографии. Еще с 2012 года 40-летний минчанин изготавливал и распространял порнографические фото- и видеоматериалы через интернет. По информации следствия, обвиняемый с 2007 года регулярно посещал закрытые интернет-форумы, специализирующиеся на продаже незаконного контента, в том числе детского порно.

- Кроме того, минчанин занимался созданием сценариев порнофильмов. По этим сценариям семейная пара из Украины изготавливала фотоизображения и видеоролики с участием своей малолетней дочери. Супругов задержали в 2018 году, но тот момент девочке было всего пять лет, - сообщает Следственный комитет.

Свои произведения мужчина продавал и для конспирации использовал криптовалюту. В целом он получил не менее 6,6 тыс. рублей в эквиваленте незаконного дохода.

Кстати, первоначально информация о злоумышленнике поступила от правоохранителей Австралии и стала основанием для разоблачения многих изготовителей детского порно по всему миру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24