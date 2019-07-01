Сегодня жара, а в конце недели осень: плюс 15 и дожди

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На смену жаре, которая накрыла Беларусь в первый день июля, придет настоящий осенний холод. Уже во вторник на территорию страны с севера Балтики будет распространяться прохладная неустойчивая воздушная масса, сообщает Белгидромет.

Например, в Гомельской области 1 июля страшная жара - до 36 градусов! А уже во вторник на 10 градусов меньше. Местами обещают грозы и порывистый ветер. В последующие дни температура воздуха будет снижаться, и в выходные опустится вообще до +19 днем. Холод будет сопровождаться дождями.

В Гродненской и Брестской областях в конце недели обещают еще большую прохладу - до плюс 14 - 16 градусов. Традиционно, холоднее всего в выходные будет в Витебске - всего +13 днем. А в Минске к субботе +15...+17 и дождь.

По информации международной службы weather.com, Беларусь ждет похолодание, но не такое страшное - в Минске в субботу прогнозируют +19 днем.