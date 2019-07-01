Курс евро упал на торгах 1 июля

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Курс европейской валюты серьезно снизился на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 1 июля. Евро подешевел более чем на одну копейку, или на 0,44%, опустившись до 2,3149 белорусского рубля за один евро.

Курс доллара США немного вырос - до 2,0442 бел. руб. за один доллар (на 0,04%). А курс российской валюты остался без изменений - как и до выходных, он стоит 3,2387 бел. руб. за 100 российских.

Такие изменения в курсах валют связывают с сегодняшним подорожанием нефти.