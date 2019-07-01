Душераздирающее фото: грустный Лесик уходит в свой сказочный лес

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- Тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца. И нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда, - попрощался с Лесиком на церемонии закрытия II Европейских игр президент Александр Лукашенко.

Лисенок Лесик был талисманом игр. На заключительном шоу, когда должно было погаснуть пламя мира в чаше, зрители увидели, как засветилось сердце Лесика. В нем остались все самые теплые воспоминания об этом грандиозном событии.

Его милая рыжая мордашка украшала сувениры, мелькала в рекламе, спортивных анонсах... Даже на упаковках с мороженым был Лесик! Он встречал спортсменов и болельщиков на стадионе и в городе, с удовольствием с ними фотографировался, веселил случайных прохожих...

Но вот настало время прощаться. Лесик ушел в свой сказочный лес...

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