2019-07-01T15:36:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

Выяснилось, что мужчина был пьян
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся. Фото: УВДВ Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся. Фото: УВД
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В минувшую субботу в Климовичах Могилевской области в ДТП пострадал ребенок. 29 июня днем на улице Волкова 36-летний водитель за рулем «Жигулей» двигался прямо и вдруг съехал на обочину. Там он наехал на стоявшего с велосипедом 7-летнего ребенка.

Виновник ДТП - местный житель - бросил свою машину на месте происшествия и убежал, но в тот же вечер его нашли и задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян. Неизвестно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП либо выпил после. По факту аварии проводится проверка, сообщает 1 июля УВД Могилевского облисполкома.

А всего за прошедший уикенд на дорогах Могилевской области было зарегистрировано три ДТП, в которых пострадало трое.

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