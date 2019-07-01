В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся

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В минувшую субботу в Климовичах Могилевской области в ДТП пострадал ребенок. 29 июня днем на улице Волкова 36-летний водитель за рулем «Жигулей» двигался прямо и вдруг съехал на обочину. Там он наехал на стоявшего с велосипедом 7-летнего ребенка.

Виновник ДТП - местный житель - бросил свою машину на месте происшествия и убежал, но в тот же вечер его нашли и задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян. Неизвестно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП либо выпил после. По факту аварии проводится проверка, сообщает 1 июля УВД Могилевского облисполкома.

А всего за прошедший уикенд на дорогах Могилевской области было зарегистрировано три ДТП, в которых пострадало трое.