Россияне продали 86-летнему пенсионеру посуду и бензопилу и обокрали его

Если эти парни пытались продать вам сковородки или бензопилу - проверьте, на месте ли ваши сбережения! Фото: УВД.

Изменить размер текста: A A

86-летний пенсионер из Витебска пошел в магазин. Возле магазина с ним заговорили двое молодых мужчин. Слово за слово, и парни предложили старику купить посуду, инструменты и разные мелочи. Ассортимент у коммивояжеров был довольно обширный. Причем они заверили, что продают это все намного дешевле, чем в магазине.

- Пенсионер сослался на то, что у него нет с собой денег. Тогда молодые люди предложили подвезти его до дома. Они усадили пенсионера на переднее сиденье своего авто и подбросили его домой. Там продемонстрировали ему товары. Пенсионер купил бензопилу, сковородки, фильтр для воды и еще несколько предметов, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Чтобы расплатиться, он доставал деньги из тайников, где хранил свои сбережения.

Злоумышленники заметили, где пенсионер хранит деньги, и обокрали его. Всего им досталось 1500 долларов и 1500 евро. Когда старика навестили родственники, он похвастался «выгодными» покупками. Тогда же обнаружилось, что его сбережения исчезли. Пенсионер обратился в милицию.

Вскоре злоумышленников задержали в Мозырском районе. В одной из деревень они предлагали пенсионерам различные товары. Местный участковый опознал мужчин, которые находились в розыске по подозрению в краже, и вызвал оперативников из Витебска.

Оказалось, что мужчины приехали из России, их автомобиль зарегистрирован в Ставропольском крае. Не исключено, что их жертвами стали и другие граждане Беларуси.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи. Всех, кто стал жертвой подозреваемых или что-то знает об их противоправной деятельности, просят обратиться в милицию по телефону 102.