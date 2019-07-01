У жителя Мостовского района нашли тротил и снаряды

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На Гродненщине пенсионер, в случае чего, был готов пойти в партизаны. У него нашли арсенал 4 артиллерийских осколочно-фугасных снарядов, около 600 граммов тротила и составные части огнестрельного оружия. Все - со времен Второй мировой войны.

63-летний мужчина из Мостовского района занимается незаконными раскопками в местах минувших боевых действий. Предполагается, что черный копатель нашел боеприпасы в лесах. Теперь его будут судить за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Пенсионеру грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Кстати, сельчанина уже судили по этой статье - в прошлый раз его приговорили к трем годам ограничения свободы за незаконное хранение винтовок, револьверов и патронов. Поэтому правоохранители к нему и наведались - проверить, не взялся ли «археолог» за старое. Так и оказалось.

А идти в партизаны сельчанин все-таки не собирался. Он мог модифицировать оружие по заказу браконьеров, обладая токарными и слесарными навыками, сообщает УВД Гродненского облисполкома.