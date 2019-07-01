КП Беларусь
Двое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серы
Они госпитализированы, проводится разбирательство
Двое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:
ЧП случилось на Гомельском химзаводе. Двое рабочих пострадали при воспламенении серы. Несчастный случай произошел утром в субботу, 29 июня. 54-летний и 61-летний мужчины госпитализированы, сообщает предприятие.
- В цехе серной кислоты на узле выгрузки комовой серы при открытии выгрузочного люка произошло воспламенение серы, пострадали двое грузчиков железнодорожного цеха, - говорится в сообщении. - На предприятии была оказана оперативная медицинская помощь, пострадавшие были доставлены в больницу.
Проводится разбирательство по факту происшествия, добавили в администрации химзавода.