2019-07-01T17:25:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серы

Они госпитализированы, проводится разбирательство
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Двое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серыДвое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

ЧП случилось на Гомельском химзаводе. Двое рабочих пострадали при воспламенении серы. Несчастный случай произошел утром в субботу, 29 июня. 54-летний и 61-летний мужчины госпитализированы, сообщает предприятие.

- В цехе серной кислоты на узле выгрузки комовой серы при открытии выгрузочного люка произошло воспламенение серы, пострадали двое грузчиков железнодорожного цеха, - говорится в сообщении. - На предприятии была оказана оперативная медицинская помощь, пострадавшие были доставлены в больницу.

Проводится разбирательство по факту происшествия, добавили в администрации химзавода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мостах поймали черного копателя, который еще модифицировал старое оружие для браконьеров
Минская билетерша украла из кассы 5 тысяч рублей
Макей: «Доля туризма в ВВП – 2%, но может вырасти в пять раз»
Лишенный родительских прав минчанин украл дочку и $100 тысяч долларов и скрывался за границей
В Рогачевском районе лесник нашел в реке бивень мамонта
Россиянин забрал $100 из найденного кошелька и отдал пустой кошелек оператору автозаправки
У жителя Мостовского района нашли тротил и снаряды
Россияне продали 86-летнему пенсионеру посуду и бензопилу и обокрали его
В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся
Душераздирающее фото: грустный Лесик уходит в свой сказочный лес
Курс евро упал на торгах 1 июля
Сегодня жара, а в конце недели осень: плюс 15 и дожди
Писал сценарии для педофилов: минчанина будут судить за детское порно
Не потерять 8 тыс. человек: Лукашенко поручил создать банк данных волонтеров
На Донбассе убили белоруса, который незаконно воевал за ДНР
Россиянин утонул на рыбалке в Житковичском районе
В Гомеле начали строить «МакДональдс»
Центр Минска перекроют 1 июля из-за репетиции парада