2019-07-01T17:26:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Россиянин забрал $100 из найденного кошелька и отдал пустой кошелек оператору автозаправки

Когда его задержали, мужчина признался и возместил ущерб
Наталья ПАРТОЛИНА
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Россиянин взял 100 долларов из найденного кошелька, а сам бумажник честно отдал оператору АЗС.Россиянин взял 100 долларов из найденного кошелька, а сам бумажник честно отдал оператору АЗС.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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37-летнего гражданина России задержали в Толочинском районе, когда он с семьей возвращался из отпуска. Задержали мужчину 29 июня по подозрению в том, что он забрал деньги из найденного кошелька.

Когда россиянин с женой и детьми ехал через Беларусь в отпуск, он остановился на автозаправке в Толочинском районе. Там он нашел кошелек и отдал его оператору заправки. Это было 8 июня. Через 20 дней его задержали по подозрению в краже. Владельца кошелька нашли, и он заявил, что из кошелька пропало сто долларов.

- Россиянин взял кошелек, зашел с ним в туалет, а выйдя оттуда, оставил у оператора АЗС пустой бумажник. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, - рассказала официальный представитель УСК Юлия Гончарова.

Свою вину россиянин признал, раскаялся и вернул потерпевшему деньги. Потерпевший, кстати, тоже иностранец -гражданин Туркменистана -заявил, что претензий к нему не имеет.

- Мужчина освобожден из-под стражи, следствием планируется прекращение уголовного дела в связи с применением к гражданину России административных мер взыскания, - рассказала Юлия Гончарова.

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