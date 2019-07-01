В Рогачевском районе лесник нашел в реке бивень мамонта

Накануне Алексей беседовал со своим сыном о древних животных, и тут такая находка!

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В Беларуси во время Ледникового периода жили мамонты, но их следов здесь практически не осталось - вечная мерзлота ушла, и останков этих животных не сохранилось. Но вдруг сенсация - бивень мамонта обнаружили в Рогачевском районе!

Это произошло еще в апреле, но известно о находке стало только сейчас. Лесник Алексей Чегодаев возвращался домой после работы и решил обмыть руки в здешней речушке. Она протекает за деревней Рысков. И вот подошел Алексей к берегу…

- Смотрю - торчит труба какая-то. Потянул - нет, больше похоже на корень. Но для корня тяжеловатый. Достал ножик, попробовал постругать - нет, не дерево, - рассказывает «Комсомолке» Алексей.

А как раз накануне он беседовал со своим сыном… о мамонтах. Оказывается, 4-классник Костя увлекается динозаврами и другими древними животными.

- Вот сразу в голове и мелькнула мысль: а может, бивень мамонта? Пока я доставал его, руки еще больше запачкал, пошел чуть дальше сполоснуть - а там еще один бивень. Правда, он почти рассыпался, остался только кончик, - продолжает Алексей.

Дома лесник чуть прошелся по находке шлифовальной лентой - появился запах жженой кости. Иллюстрации и описание в интернете помогли удостовериться - действительно похоже на бивень мамонта!

Алексей не знает, как такая вещь могла оказаться в маленькой речке Ржавка, которая сейчас больше похожа на канаву. Но, говорят, когда-то она была большой, полноводной…

Бивень и сейчас лежит у Алексея дома. Он решил передать его Рогачевскому музею народной славы, но оттуда пока так и не приехали за экспонатом.