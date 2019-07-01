2019-07-01T18:52:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лишенный родительских прав минчанин украл дочку и $100 тысяч долларов и скрывался за границей

МВД обвиняет злоумышленника в мошенничестве
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Против мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество, проверяется законность других действий.Против мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество, проверяется законность других действий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Злоумышленника задержали в Вильнюсе, его обвиняют сразу по нескольким статья, информируют в пресс-службе МВД. Сотрудники ГУБОПиК Беларуси совместно с Бюро криминальной полиции Литвы смогли задержать 36-летнего Михаила Плышевского. Мужчину подозревают в мошенничестве, хищениях и похищении человека.

– В Беларуси минчанин обманул минимум 7 человек – он завладел их деньгами в общей сумме примерно 100 тысяч долларов, – уточнили в пресс-службе.

С деньгами преступник скрылся за границей, прихватив с собою малолетнюю дочку. Мужчина был лишен ранее родительских прав, и девочку объявили в международный розыск. Увезти ребенка за пределы страны ему удалось по поддельному документу – согласию матери на выезд дочки.

Есть данные, что за пределами страны мужчина продолжил преступную деятельность. Он может быть вхож в криминальный синдикат, похищавший финансы со счетов жителей ЕС, – прокомментировали в МВД.

Задержали злоумышленника в столице Литвы, но до этого он скрывался на территории России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украины, стран Балтии. Все это время он нигде не работал, жил на украденные деньги и постоянно переезжал с места на место. За девочкой смотрел плохо, она не получала нужного медобслуживания и ухода.

– На данный момент Плышевского содержат в СИЗО в Вильнюсе, решается вопрос об его экстрадиции. Девочку передали в службу защиты прав ребенка, в скором времени ее должны вернуть в Минск матери, – резюмировали правоохранители.

СК возбудил против злоумышленника уголовное дело по обвинению в мошенничестве. На проверке – законность его действий при использовании поддельных документов и вывоза девочки за пределы страны.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мостах поймали черного копателя, который еще модифицировал старое оружие для браконьеров
Минская билетерша украла из кассы 5 тысяч рублей
Макей: «Доля туризма в ВВП – 2%, но может вырасти в пять раз»
В Рогачевском районе лесник нашел в реке бивень мамонта
Россиянин забрал $100 из найденного кошелька и отдал пустой кошелек оператору автозаправки
Двое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серы
У жителя Мостовского района нашли тротил и снаряды
Россияне продали 86-летнему пенсионеру посуду и бензопилу и обокрали его
В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся
Душераздирающее фото: грустный Лесик уходит в свой сказочный лес
Курс евро упал на торгах 1 июля
Сегодня жара, а в конце недели осень: плюс 15 и дожди
Писал сценарии для педофилов: минчанина будут судить за детское порно
Не потерять 8 тыс. человек: Лукашенко поручил создать банк данных волонтеров
На Донбассе убили белоруса, который незаконно воевал за ДНР
Россиянин утонул на рыбалке в Житковичском районе
В Гомеле начали строить «МакДональдс»
Центр Минска перекроют 1 июля из-за репетиции парада