Лишенный родительских прав минчанин украл дочку и $100 тысяч долларов и скрывался за границей

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Злоумышленника задержали в Вильнюсе, его обвиняют сразу по нескольким статья, информируют в пресс-службе МВД. Сотрудники ГУБОПиК Беларуси совместно с Бюро криминальной полиции Литвы смогли задержать 36-летнего Михаила Плышевского. Мужчину подозревают в мошенничестве, хищениях и похищении человека.

– В Беларуси минчанин обманул минимум 7 человек – он завладел их деньгами в общей сумме примерно 100 тысяч долларов, – уточнили в пресс-службе.

С деньгами преступник скрылся за границей, прихватив с собою малолетнюю дочку. Мужчина был лишен ранее родительских прав, и девочку объявили в международный розыск. Увезти ребенка за пределы страны ему удалось по поддельному документу – согласию матери на выезд дочки.

– Есть данные, что за пределами страны мужчина продолжил преступную деятельность. Он может быть вхож в криминальный синдикат, похищавший финансы со счетов жителей ЕС, – прокомментировали в МВД.

Задержали злоумышленника в столице Литвы, но до этого он скрывался на территории России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украины, стран Балтии. Все это время он нигде не работал, жил на украденные деньги и постоянно переезжал с места на место. За девочкой смотрел плохо, она не получала нужного медобслуживания и ухода.

– На данный момент Плышевского содержат в СИЗО в Вильнюсе, решается вопрос об его экстрадиции. Девочку передали в службу защиты прав ребенка, в скором времени ее должны вернуть в Минск матери, – резюмировали правоохранители.

СК возбудил против злоумышленника уголовное дело по обвинению в мошенничестве. На проверке – законность его действий при использовании поддельных документов и вывоза девочки за пределы страны.