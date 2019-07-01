Макей: «Доля туризма в ВВП – 2%, но может вырасти в пять раз»

На встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Беларусью и ЮНВТО. Фото: МИД.

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В понедельник, 1 июля, встретились генсекретарь ЮНВТО (Прим. Всемирная туристская организация ООН) Зураб Пололикашвили и глава белорусского МИДа Владимир Макей, информируют в пресс-службе дипведомства.

На мероприятии была подчеркнута динамика взаимосотрудничества между нашей страной и Туристской организацией.

– Это взаимодействие может поспособствовать решению госзадач, формирующих высокоэффективный национальный туристический сектор, – подчеркнул Макей.

А затем глава МИДа добавил, что на данный момент туризм занимает в ВВП 2,2 процента, но есть потенциал для того, чтобы увеличить данный показатель. Рост может составить минимум 10 – 12 процентов.

– Для этого стоит цель в совершенствовании законодательства, развитие сектора туруслуг, как на национальном, так и на местных уровнях. Кроме того, мы намерены заниматься продвижением имиджа Беларуси за рубежом, в том числе, следуя опыту и рекомендациям ЮНВТО, – объяснил министр иностранных дел.

В свою очередь Пололикашвили отметил, что расширение безвизового режима для 70 стран со стороны Беларуси, уже сыграли роль положительного фактора при развитии въездного туризма.

В завершение встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Беларусью и ЮНВТО. Например, зашла речь о перспективах проведения в Беларуси крупных международных мероприятий под эгидой организации.