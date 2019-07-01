2019-07-01T19:48:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минская билетерша украла из кассы 5 тысяч рублей

Женщина прикарманивала деньги за билеты в кино и театр
Надежда БУТОВИЧ
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Злоумышленница часть выручки сдавала в бухгалтерию, а остальное забирала себе.Злоумышленница часть выручки сдавала в бухгалтерию, а остальное забирала себе.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против 58-летней реализатора билетов одной из организаций столицы, информируют в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что проверка ОБЭП выявила крупные хищения, совершенные пожилой билетершей. В течение года с мая 2018 по май 2019 года женщина реализовывала билеты на сеансы в кинотеатр и театральные представления. Расчет был безналичным и наличным и, если билеты покупали за «живые» деньги, то тогда часть суммы мошенница складывала в карман.

– Подозреваемая, будучи матответственным лицом, получив наличные деньги, не зачисляла всю сумму на расчетный счет предприятия, предоставляя в бухгалтерию расходно-приходный ордер, а «располовинивала» выручку. Часть заработанного она забирала себе, а часть, как и положено, сдавала, – уточнили в УСК.

Ущерб составил 5 тысяч рублей. Следователям злоумышленница рассказала, что украденными деньгами она рассчитывалась по кредитам, покупала продукты.

Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело за присвоение. Она находится под обязательством о явке и возместила 1 тысячу рублей от ущерба.

Расследование продолжается.

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