Минская билетерша украла из кассы 5 тысяч рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело против 58-летней реализатора билетов одной из организаций столицы, информируют в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что проверка ОБЭП выявила крупные хищения, совершенные пожилой билетершей. В течение года с мая 2018 по май 2019 года женщина реализовывала билеты на сеансы в кинотеатр и театральные представления. Расчет был безналичным и наличным и, если билеты покупали за «живые» деньги, то тогда часть суммы мошенница складывала в карман.
– Подозреваемая, будучи матответственным лицом, получив наличные деньги, не зачисляла всю сумму на расчетный счет предприятия, предоставляя в бухгалтерию расходно-приходный ордер, а «располовинивала» выручку. Часть заработанного она забирала себе, а часть, как и положено, сдавала, – уточнили в УСК.
Ущерб составил 5 тысяч рублей. Следователям злоумышленница рассказала, что украденными деньгами она рассчитывалась по кредитам, покупала продукты.
Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело за присвоение. Она находится под обязательством о явке и возместила 1 тысячу рублей от ущерба.
Расследование продолжается.
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