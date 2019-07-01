2019-07-01T20:31:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мостах поймали черного копателя, который еще модифицировал старое оружие для браконьеров

Злоумышленника задержали при поддержке ОМОН [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Дома сельчанин хранил артиллерийские осколочно-фугасные снаряды, примерно 600 граммов тротила, а также части оружия времен ВОВ. Фото: МВД.Дома сельчанин хранил артиллерийские осколочно-фугасные снаряды, примерно 600 граммов тротила, а также части оружия времен ВОВ. Фото: МВД.
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По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержан 63-летний житель Мостовского района, проинформировали в пресс-службе МВД.

Пенсионера задержали по поддержке бойцов ОМОН. В тайниках у мужчины дома обнаружены 4 артиллерийских осколочно-фугасных снаряда, около 600 граммов тротила, а также фрагменты огнестрельного оружия времен ВОВ. Предполагается, что «арсенал» мужчина нашел на местах сражений.

– Нелегального оружейника удалось установить в момент проверки лиц (так же и судимых), причастных к браконьерству или «черному копательству», – пояснили в девятом управлении ГУБОПиК по Гродненщине.

Мужчину подозревают в "черном копательстве". Фото: МВД.

Мужчину подозревают в "черном копательстве". Фото: МВД.

Против сельчанина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией. В 2010 году пенсионера уже приговаривали к 3 годам за ранение винтовок, револьверов и патронов к ним.

– Есть подозрения, что мужчина использовал свой арсенал. А также, обладая токарными и слесарными навыками, мог модифицировать ружья для браконьеров, – прокомментировали правоохранители.

ГУБОПиК МВД задержан черный копатель.

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