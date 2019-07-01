2019-07-01T21:07:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Оформили симку, а пришла задолженность по кредиту за телефон»: мошенничество в Старых Дорогах

Работница магазина сотовой связи оформляла рассрочку на телефоны без ведома людей
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы завладеть смартфонами мошенница подделывала документы и подписи клиентов. Фото: pixabay.com.Чтобы завладеть смартфонами мошенница подделывала документы и подписи клиентов. Фото: pixabay.com.
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В УСК Следственного комитета по Минской области сообщают о возбуждении уголовного дела против 37-летней жительницы Старых Дорог.

– В милицию обратились потерпевшие. Люди сообщили, что к ним пришли претензии из-за кредитных задолженностей, но рассрочек они никаких не оформлял, – рассказали в пресс-службе.

Тогда правоохранители и «вышли» на работницу одного из филиалов компаний сотовой связи в районном центре. Женщина, имея доступ к базе данных клиентов, которые когда-то приобретали в салоне симки, решила «повесить» на них еще и кредиты. Пользуясь служебным положением, мошенница оформляла рассрочку на технику, смартфоны забирала и продавала третьим лицам, а за вырученные средства ходила за покупками.

– Злоумышленницу подозревают в подделке документов, в том числе повторно. Сейчас она находится под процессуальным обязательством о явке, – уточнили в УСК.

Следствие продолжается – изучается документация филиала, чтобы выявить всех потерпевших и оценить сумму ущерба. Назначен ряд экспертиз. После окончания расследования будет дана окончательная оценка действиям преступницы.

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