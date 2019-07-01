Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку

Изменить размер текста: A A

Страшный ураган пронесся по Гомелю вечером 1 июля. Около 20 часов с северо-запада пришла черная туча, которая накрыла город. Сначала поднялся сильный ветер, который поднял песок в воздух - пыльная буря доставала до десятого этажа! А еще пару часов назад до бури в Гомеле было плюс 36, все иссохло, поэтому из-за зноя скопилось много песка.

Сломанные деревья и ветки появились почти в каждом дворе. Фото: instagram.com/dimkanevidimka1976/

Позже пошел дождь, но ничего не подтопил - сила непогоды в этот раз была не в ливне, а в ветре. В одном из дворов на улице Денисенко ветер подхватил плохо закреленную беседку - как надувной мяч, она прокатилась по двору и легла на припаркованные авто.

- Металлическая беседка стояла просто на плитке на детской площадке, она не была закреплена. И покатилась кубарем. Пусть ей преградили машины, некоторые из них повреждены. Интересно, что вторая такая же беседка, которая стояла рядом, даже не пошатнулась, - рассказала KP.BY гомельчанка Татьяна.

В микрорайоне «Хутор» на ул. Белого машинам тоже не повезло - на них упали пласты металлической кровли. В некоторых авто выбиты стекла. Мелькают в соцсетях и фото с вырванными с корнем деревьями.

Пласты кровли упали на авто. Фото: vk.com/id439219022

Буря пронеслась и по юго-западу Беларуси, пинскому Полесью. Здесь тоже ломало деревья, выпал огромный град.

Напомним, со вторника в Беларуси начинается существенное похолодание >

Деревья вырвало с корнем. Фото: vk.com/fedorbusel

А такой град выпал в Дрогичине. Фото: vk.com/publicdrogichin