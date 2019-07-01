2019-07-01T22:10:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МЧС: За сутки нашли в лесу 5 людей – все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут

Сельчане пошли за ягодами и вязать веники и потерялись
Надежда БУТОВИЧ
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Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают именно у пожилых людей. Фото: pixabay.com.Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают именно у пожилых людей. Фото: pixabay.com.
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В пресс-службе МЧС сообщают о ЧП, произошедших в воскресенье, 30 июня. В этот день белорусским спасателям пришлось несколько раз выезжать на однотипные происшествия – люди потерялись в лесу.

Первый вызов эмчеэсовцам поступил из Глусского района. Компания местных жителей – мужчина и две женщины отправились собирать чернику недалеко от деревни Евсеевичи и потерялись в лесном массиве. Пенсионеров нашли примерно через полтора часа после вызова. Прибывшие на место медики осмотрели сельчан, в госпитализации они не нуждались.

Но не были еще найдены глусские пенсионеры, как в 15.37 на пункт дежурного поступил похожий звонок из Слуцкого района.

– Сообщалось о пропаже в лесу недалеко от деревни Гутница еще двух пенсионеров. Мужчина и женщина так же отправились за ягодами и исчезли. Этих сельчан нашли только к вечеру – к 21.30 часам. В поисках сотрудникам МЧС помогали, милиционеры и работники местного лесхоза. Помощь медиков им не понадобилась, – уточнили в пресс-службе.

В тот же день 30 июня утром стало известно об исчезновении пенсионера и в Речицком районе. Сын пенсионера, сообщил, что отец ушел в лес вязать веники еще 28 июня, но до сих пор не вернулся домой.

– Продолжаются поиски мужчины, пропавшего возле деревни Деражня, – сказали в МЧС.

Еще спасатели напомнили, что в лесу возникают проблемы с ориентированием чаще всего именно у пожилых людей. Чтобы не потеряться им не стоит идти в лес в одиночку, всегда прежде изучить местность, подходяще одеться, взять аптечку и средства связи. Не лишним будет и свисток – его звук слышен на 2 – 3 километра. Что касается подходящей одежды, то она должна быть не только закрытой и плотной, но яркой, а не камуфляжной.

Соблюдайте правила безопасности, берегите себя!

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