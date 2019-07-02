2019-07-02T10:04:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного

Белорусская теннисистка вышла во второй раунд Уимблдона
Захар ПЛАТОНОВ
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Фото: twitter.com/WTAФото: twitter.com/WTA
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В первом круге турнира серии Большого шлема Виктория Азаренко обыграла Ализе Корне - 6:4, 6:4. Теперь белоруска обыгрывала на всех типах покрытий для тенниса, всего пять побед в пяти встречах. Во втором раунде Азаренко сыграет с Айлой Томлянович.

После матча она рассказала, смотрит ли ее сын Лео игры с участием мамы:

- Мой сын еще не смотрит мои матчи. Он слишком мал. Разве что по телевизору. Он очень хорошо знает, чем я занимаюсь.

Если бы я привела его на корт, то нервничала бы больше, чем обычно. Меня бы все время беспокоило, все ли у него в порядке. Он же непременно будет кричать: «Мама!» А потом просто захочет выйти на корт, - передает слова Азаренко «Чемпионат».

Арина Соболенко и Александра Саснович выбыли уже в первом раунде одиночного турнира. Сегодня сыграет Вера Лапко.

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