Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев

Чаще всего деревья падали на дороги. Фото: МЧС

Чаще всего деревья падали на дороги, дома и автомобили

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Буря пронеслась по Гомельской области вечером 1 июля. Как уже рассказывала KP.BY, ураган в Гомеле вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку >

В МЧС подсчитали, сколько деревьев свалила буря. По данным Гомельского областного управления, зафиксировано 318 случаев падения деревьев, в том числе на жилые дома - 37 случаев, на участки автодороги - 152 , на автомобили - 23 , на ж/д пути - 1 случай (возникла задержка в движении поезда «Гомель - Кравцовка» - более чем на час).

Из-за обрыва проводов электросетей в 16 районах Гомельской области произошло отключение электроэнергии. Свет пропадал в 582 населенных пунктах.

Больницы были отключены от электроснабжения в Брагинском, Лоевском, Наровлянском, Лельчицком и Ельском районах. Однако все клиники были запитаны имеющимися резервными источниками электроэнергии, добавили в МЧС.