2019-07-02T10:25:21+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников

А преступность снизилась в два раза
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В фан-зонах было много вкусного.В фан-зонах было много вкусного.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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II Европейские игры завершились. Различные службы подводят итоги. В МВД отметили, что все прошло без происшествий. А во всех регионах Беларуси фан-зоны посетили более 450 тысяч человек.

- На объектах, связанных с играми, зафиксированы лишь единичные факты пропаж мобильных телефонов, документов и других личных вещей. Мы оперативно предприняли меры по реагированию для их обнаружения и возвращения. Эти незначительные происшествия не повлияли на криминогенную обстановку. Также стоит отметить, что в столице за эти дни в милицию по поводу различных происшествий и преступлений обращались почти в два раза реже чем обычно, - сказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Студенческой деревне, где жили спортсмены, было съедено 18 т драников, в фан-зонах, зонах гостеприимства и на спортивных объектах - свыше 11 т.

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Также в фан-зонах и вблизи спортивных арен болельщики отведали свыше 23 т шашлыка и 36 т колбасок и куриных крылышек гриль. С 21 по 30 июня товарооборот в 15 спортивных комплексах, трех фан-зонах и зонах гостеприимства Минска составил 2,6 млн рублей, сообщает minsknews.by со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

Итожим II Европейские игры: 69 медалей, 540 млн на организацию

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