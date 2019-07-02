В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа

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Яну из Сморгони три с половиной года. При рождении у него была диагностирована патология аортального клапана. Чтобы решить его проблему, врачи РНПЦ детской хирургии провели сложнейшую операцию, над которой работали 10 специалистов. Мальчик провел на операционном столе 14 часов, из которых более 3 часов у него не работало сердце. Нужно было запротезировать легочный клапан специальным биопротезом, восстановить функцию сердца, удалить ткань из левого желудочка, сделали пластику клапана. Все прошло успешно: порок сердца скорректирован полностью, здоровью мальчика ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения .

Эта операция называется «Росса-Конна» - в честь британского кардиохирурга Дональда Росса, и считается золотым стандартом хирургии хирургического лечения пороков аортального клапана в странах с высоким уровнем развития кардиохирургии, позволяя избежать пожизненной антикоагулянтной терапии. Первую такую операцию в нашей стране проводили примерно десять лет назад с участием американских врачей.

Директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Константин Дроздовский отметил, что в медицинском центре нередко проводятся сложные операции. К примеру, не так давно там прошла еще одна уникальная операция. У ребенка выявили гипертрофическую кардиомиопатию - в детском возрасте эта патология встречается очень редко. Оперируют обычно уже взрослых. Если бы эта операция не помогла, то спасти смогла бы только пересадка сердца. Но все прошло успешно.