3 июля минское метро изменит график работы

Поезда будут ходить чаще, время для входа на станции продлят

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В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) внесены изменения в работу метрополитена.

3 июля 2019 года метро начнет работу с 5.30. В ночь с 3 на 4 июля метрополитен будет работать до 1.30. Но вход на большинство станций закроется в 1.00, на «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» будут закрыты на вход в 1.10. 3 июля с 9.00 до 19.00 интервал движения поездов составит 4 минуты, а с 19.00 до 0.30 - 3 минуты. С 0.30 до 1.30 4 июля интервал будет 4 - 8 минут, - сообщает пресс-служба метрополитена.