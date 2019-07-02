В лесу Жлобинского района пропала пенсионерка, ее ищут службы МЧС и лесхоза

Уходя в лес, тщательно все продумайте, чтобы не заблудиться. Фото: Владимир КРИУЛИН

Ранее там пропала другая женщина, ее нашли

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С вечера 1 июля в Жлобинском районе ищут женщины.

- Сообщение о необходимости оказания помощи поступило в 19.00. На поиски пропавшей были направлены работники Жлобинского РОЧС, лесхоза, Коротковичского лесничества, Жлобинского РОВД, - сообщили в МЧС.

Но в полночь безрезультативные поиски были прекращены и возобновились утром. В Жлобинском районе 1 июля в лесу возле деревни Коротковичи потерялась еще одна 62-летняя женщина. Ее нашли ночью работники районного РОВД. В медицинской помощи женщина не нуждалась.

Ранее в Ивацевичском районе пропала 73-летняя пенсионерка, которая ушла в лес за ягодами. Она вышла из леса самостоятельно под утро.