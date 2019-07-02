2019-07-02T13:08:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда

Ездить станет чуть-чуть дороже
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В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в поездах.В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в поездах.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №50 от 17 июня повысило предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов. А именно на оформление билетов на поезда и автобусы. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

После вступления в силу постановления оформление билетов на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой станции будет стоить 15 копеек (было 11).

Оформление билетов «туда» в поездах международных линий обойдется в 50 копеек (было 40 копеек), «обратно» или от другой станции - в 90 копеек (было 75 копеек).

Переоформление билетов в день отправления будет стоить от 15 до 50 копеек, в зависимости от линий. Бронирование мест - 25 копеек (было 20).

Оформление возврата платежей за неиспользованный билет оценено в 15 - 90 копеек, билета через интернет - 24 копейки для региональных и межрегиональных линий и 78 копеек - для международных.

Предварительная продажа билетов на автобусы и бронирование мест в них оценены в 11 копеек.

Цена услуг автотранспортных терминалов (предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест) остаются без изменений.

Постановление вступит в силу через 10 дней.

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