Почему танки едут по новому асфальту без резиновых накладок, ответили в Минобороны

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II Европейские игры позади. К мультиспортивному событию на проспекте Независимости в Минске обновили асфальтное покрытие. Но вот уже на носу День Независимости с традиционным парадом.

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Танки и прочая техника в ходе репетиций прошлась по новому асфальту. Скоро и генеральный прогон. Кажется, скоро покрытие придется менять еще раз. Хотя раньше обсуждали, что надо как-то минимизировать воздействие хода техники на дорогу. Например, в России используют резиновые накладки. В Министерстве обороны рассказала, почему такой опыт не используют у нас.

- У накладок есть такое конструктивное свойство: они могут быть использованы на очень малой скорости. Условно, до 15 км/ч. Это та скорость, с которой колона проходит перед трибунами. Но отъезжая от трибун, ей нужно ускориться до 50 км/ч. А там (за стелой «Минск - город-герой». - «НН») надо еще немного в горочку подняться, чтобы не встала вообще вся колонна. На такой скорости башмаки будут слетать, это опасно. Поэтому они и не используются, - цитирует пресс-атташе министра обороны Наталью Гаврусик nn.by.

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