2019-07-02T14:38:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Вечером 2 июля в Минске ограничат движение на проспекте Машерова

Движение маршрутов городского транспорта изменят
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Во время репетиций парада некоторые виды транспорта изменят маршруты.Во время репетиций парада некоторые виды транспорта изменят маршруты.Фото: Сергей ГАПОН
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Сегодня вечером будут репетировать театрализованный эпизод «Беларусь гераiчная», который войдет в программу военного парада, посвященного Дню Республики.

3 июля 2019 года в Минске: поздний парад, ранний салют, огромная гирлянда, партизанские флаги и втрое больше женщин на параде

2 июля с 21.00 до 1.00 03 июля будут изменены в трассы движения следующих автобусных маршрутов:

- №29, 44, 136 в прямом направлении по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам, с выполнением остановочных пунктов «Нововиленская», «Выставочный комплекс», в обратном направлении по пр. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, пр. Машерова, с выполнением остановочных пунктов «Гостиница «Юбилейная», и «ст. м. Немига»;

- №1002-ТК, 1412-ТК со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях, - сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».

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