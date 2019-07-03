Уникальная для Беларуси: в Бресте построили гигантскую транспортную развязку - видео с воздуха

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Самую сложную и большую транспортную развязку в Беларуси построили в Бресте. Таких в Беларуси больше нет! На строительство ушло 2,5 года. Диаметр монолитного кольца составляет 140 метров, под ним проходят 5 железнодорожных переездов! Кольцо и эстакады держат более 1000 балок, самые большие из них высотой 33 метра. Каждая из них весит 56 тонн.

в Бресте построили гигантскую транспортную развязкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Этот уникальный путепровод называется Западный обход. Его общая длина - 2,5 км. Кольцо с эстакадами - вторая очередь гигантской стройки, начатой в 2012 году. Президент дал задание открыть Западный обход к 1000-летию Бреста. Движение по нему планируют пустить уже в августе.

Западный обход разгрузит движение в центре Бреста, поможет избавиться от пробок, соединит дороги, ведущие в Украину и Россию, и погранпереходы.