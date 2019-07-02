Сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством в Гродно

Изменить размер текста: A A

Как сообщает belta.by со ссылкой на Министерство обороны, происшествие произошло в неслужебное время и не на территории воинской части: поступок военнослужащего контрактной службы Гродненского гарнизона имел причины, касающиеся личной жизни и отношений. Министерство обороны выражает соболезнования семье военного специалиста и оказывает необходимую помощь. На месте продолжают работу Следственный комитет и комиссия.

Днем ранее телеграм-канал Nexta сообщил, что 20-летний военнослужащий-контрактник выпил большую дозу лекарства и вышел на улицу, где ему стало плохо. Прибывшие на место медики не смогли спасти парня. По информации канала, накануне он поссорился со своей девушкой.