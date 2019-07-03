2019-07-03T17:18:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Деревню на Полесье заселили аисты - фото

В пойме Припяти семьи белых аистов растят в среднем по три птенца - это самый высокий показатель в мире!
Павел МИЦКЕВИЧ
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Деревню на Полесье заселили аистыДеревню на Полесье заселили аистыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Побывав в деревне Вороцевичи Ивановского района на Брестчине, мы удивились. Здесь так много аистов! Только лишь по центральной улице около десяти гнезд! Аисты селятся здесь на опорах линий электропередач, и буквально через каждые два-три столба замечаем аистиные семьи.

Аистов больше там, где в окрестностях более благоприятные кормовые угодья. Так аист может обеспечивать рост потомства и поддерживать высокую численность популяции, - объяснила KP.BY орнитолог Ирина Самусенко, член Центрального совета общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

- Аист - всеядная птица, но для малышей предпочитает собирать жучков, червячков, водных насекомых, и больше всего аистов в Беларуси - в пойме Припяти, потому что там для них наиболее благоприятные условия, - объясняет орнитолог.

В пойме Припяти семьи растят в среднем по три птенца Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В пойме Припяти семьи растят в среднем по три птенцаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Раньше много гнезд аистов было в диких местах, не в деревнях - они обособленно жили от человека. А в последние годы широкие поймы заросли - их перестали выкашивать, пасти там коров. И добывать насекомых аистам стало труднее, поэтому они постепенно ушли в населенные пункты. Там техника постоянно убирает траву, есть кормовые территории. И больше аистов в той деревне, вокруг которой больше корма.

Кстати, средняя численность птенцов в гнездах белых аистов, которые обитают в пойме Припяти, - три и больше. Это самый высокий показатель в мире! Орнитологам это говорит о том, что именно там аист больше всего находит для себя корма.

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