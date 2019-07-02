2019-07-02T17:20:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Ударом ноги открыл бутылку: белорусский боец ММА повторил трюк чемпиона UFC

Это надо видеть [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Виктор Макаренко показал, как можно открывать бутылки. Фото: instagram.com/unclejoecrazy2342Виктор Макаренко показал, как можно открывать бутылки. Фото: instagram.com/unclejoecrazy2342
Изменить размер текста:

Боец белорусской команды ACADEMY MMA Виктор Макаренко повторил трюк чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя. Если кто не видел, 27-летний американец накануне опубликовал в своем Instagram видео, показав, как открывает бутылку ударом ноги с разворота. Вскоре трюк повторил белеорус Виктор Макаренко. Правда, у Холлоуэя пробка осталась на месте.

Макаренко - чемпионом главного белорусского промоушена в ММА New Fighting Generation, призер чемпионатов мира и Европы по панкратиону.

unclejoecrazy2342unclejoecrazy2342
Боец белорусской команды ACADEMY MMA Виктор Макаренко повторил трюк чемпиона UFC Макса Холлоуэя
263 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»
Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников
Белорус под Брянском разворачивался на фуре и попал в ДТП с маршруткой
«Гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер и много боеприпасов»: в Минске задержали черного копателя
В Слуцке осудили «деда», который за плохую уборку сломал рядовому руку
«Пешеход с 3,4 промилле шел на красный»: ДТП в Минске
В Могилеве мать держала двух братьев, пока отчим их избивал
Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
Сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством в Гродно
На параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером
Вечером 2 июля в Минске ограничат движение на проспекте Машерова
Почему танки едут по новому асфальту без резиновых накладок, ответили в Минобороны
В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
В лесу Жлобинского района пропала пенсионерка, ее ищут службы МЧС и лесхоза
3 июля минское метро изменит график работы
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа
Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников
Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев
Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного
Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку
МЧС: За сутки нашли в лесу 5 человек - все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут