Ударом ноги открыл бутылку: белорусский боец ММА повторил трюк чемпиона UFC

Виктор Макаренко показал, как можно открывать бутылки. Фото: instagram.com/unclejoecrazy2342

Это надо видеть [видео]

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Боец белорусской команды ACADEMY MMA Виктор Макаренко повторил трюк чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя. Если кто не видел, 27-летний американец накануне опубликовал в своем Instagram видео, показав, как открывает бутылку ударом ноги с разворота. Вскоре трюк повторил белеорус Виктор Макаренко. Правда, у Холлоуэя пробка осталась на месте.

Макаренко - чемпионом главного белорусского промоушена в ММА New Fighting Generation, призер чемпионатов мира и Европы по панкратиону.