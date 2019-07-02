В Могилеве мать держала двух братьев, пока отчим их избивал

За истязания против матери и отчима детей возбуждено уголовное дело. Фото: СК.

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Сотрудники СК в Могилеве сообщают о завершении расследования уголовного дела об истязании. Пострадавшие в этой истории – малолетние дети, 9 и 8-летний братья.

Инцидент произошел накануне 16 апреля: отчим сильно избил мальчиков, а когда они пришли в школу, учительница позвонила в милицию: «На ребятах не было "живого" места – все в синяках и ссадинах».

– Удалось установить, что причиной истязания братьев, стала их плохая успеваемость в школе. Супруги: 32-летний отчим мальчиков и 28-летняя мама в тот вечер изрядно выпили спиртного. А под градусом уже решили «повоспитывать» детей, – уточнили в СК.

Мама держала ребят, а отчим взялся за ремень. Мужчина нанес каждому из мальчиков минимум по 23 удара, он так «старался», что даже порвался ремень.

Известно, что в семье воспитывается еще один несовершеннолетний – 11-летний мальчик, который так же является неродным для мужчины. Ранее дети находились в социально-педагогическом центре, когда их мама сидела за кражу. Семья признана – СОП.

Обоих родителей, мать и отчима, обвиняют в истязаниях, они находятся под стражей. Дети – в социальном педагогическом центре.

Дело передано прокурору.