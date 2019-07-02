2019-07-02T18:33:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пешеход с 3,4 промилле шел на красный»: ДТП в Минске

20-летняя автоледи сбила мужчину на "зебре"
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Против девушки-водителя возбуждено уголовное дело. Фото: СК.Против девушки-водителя возбуждено уголовное дело. Фото: СК.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла на одной из улиц столицы 26 июня, информируют о возбуждении уголовного дела в пресс-службе Следственного комитета.

Поздно вечером, около 23.30 часов 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал переходить проезжую часть на улице Кижеватова на регулируемом пешеходном переходе. Правда, в этот момент ему горел запрещающий красный свет. В это же время на «Рено Клио» ехала 20-летняя девушка. Молодая водитель в итоге сбила пешехода.

– Пострадавшему потребовалась госпитализация. В больнице ему оказали помощь и сделали тест на алкоголь – в его крови было обнаружено 3,38 промилле, – уточнили в СК.

Следователи и работники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, провели ряд экспертиз.

Против девушки-водителя возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности во время нарушения ПДД.

Правоохранители ищут очевидцев аварии, если вы обладаете нужными сведениями, позвоните по номеру 102.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»
Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников
Белорус под Брянском разворачивался на фуре и попал в ДТП с маршруткой
«Гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер и много боеприпасов»: в Минске задержали черного копателя
В Слуцке осудили «деда», который за плохую уборку сломал рядовому руку
В Могилеве мать держала двух братьев, пока отчим их избивал
Ударом ноги открыл бутылку: белорусский боец ММА повторил трюк чемпиона UFC
Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
Сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством в Гродно
На параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером
Вечером 2 июля в Минске ограничат движение на проспекте Машерова
Почему танки едут по новому асфальту без резиновых накладок, ответили в Минобороны
В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
В лесу Жлобинского района пропала пенсионерка, ее ищут службы МЧС и лесхоза
3 июля минское метро изменит график работы
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа
Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников
Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев
Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного
Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку
МЧС: За сутки нашли в лесу 5 человек - все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут