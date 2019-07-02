«Пешеход с 3,4 промилле шел на красный»: ДТП в Минске
Серьезная авария произошла на одной из улиц столицы 26 июня, информируют о возбуждении уголовного дела в пресс-службе Следственного комитета.
Поздно вечером, около 23.30 часов 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал переходить проезжую часть на улице Кижеватова на регулируемом пешеходном переходе. Правда, в этот момент ему горел запрещающий красный свет. В это же время на «Рено Клио» ехала 20-летняя девушка. Молодая водитель в итоге сбила пешехода.
– Пострадавшему потребовалась госпитализация. В больнице ему оказали помощь и сделали тест на алкоголь – в его крови было обнаружено 3,38 промилле, – уточнили в СК.
Следователи и работники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, провели ряд экспертиз.
Против девушки-водителя возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности во время нарушения ПДД.
Правоохранители ищут очевидцев аварии, если вы обладаете нужными сведениями, позвоните по номеру 102.
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