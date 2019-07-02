2019-07-02T19:12:44+03:00
Политика
КП Беларусь

В Слуцке осудили «деда», который за плохую уборку сломал рядовому руку

Его приговорили к трем годам ограничения свободы
Надежда БУТОВИЧ
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Во время следствия рядовой всячески скрывал свою вину, но на суде признался.Во время следствия рядовой всячески скрывал свою вину, но на суде признался.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Инцидент произошел в одной из военных частей города Слуцка в августе 2018 года. Рядовой-старослужащий, нарабатывая авторитет, прицепился к выполненной другим рядовым, из более позднего призыва, работе. «Дед» стал строить младшего сослуживца, мол, уборка в казарме сделана плохо, режим дня не соблюдается…

Но объяснениями на словах мужчина не ограничился, младшего рядового он несколько раз ударил ногой: по руке и ногам. Из-за чего у солдата оказалась сломанной левая локтевая кисть – закрытый перелом.

– На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Хотя во время служебной проверки в части всячески пытался скрыть свою причастность к перелому у рядового, даже просил его не рассказывать о случившемся. Да и на предварительном расследовании сказал, что руку товарищ сломал неосторожно играя, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.

Несмотря на то, что в период следствия по уголовному делу фигурант оплатил все расходы на лечения рядового, «действенных мер для заглаживание причиненного вреда он не принял».

Солдата признали виновным в причинении потерпевшему менее тяжких телесных повреждений. И приговорили к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Потерпевшему он выплатит 2000 рублей моральной компенсации.

Приговор вступил в законную силу.

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