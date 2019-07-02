2019-07-02T19:48:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер и много боеприпасов»: в Минске задержали черного копателя

Он не только находил старое оружие, но реставрировал, а потом продавал его за рубеж [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Преступник общался с коллекционерами в скрытых чатах в соцсетях. Фото: МВД.Преступник общался с коллекционерами в скрытых чатах в соцсетях. Фото: МВД.
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После масштабной оперативно-розыскной работы сотрудникам ГУБОПиК удалось выйти на черного копателя со «стажем», информируют в пресс-службе МВД.

50-летний минчанин подозревается не только в хранении, но и в торговле оружием. При его задержании был изъят целый «арсенал»: гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер, патроны, а также – многочисленные боеприпасы, части огнестрельного оружия.

– Все оружие и боеприпасы злоумышленник хранил в гараже и в тайниках в лесном массиве, – уточнили в пресс-службе.

Оружие злоумышленник прятал в гаражном кооперативе и в лесах. Фото: МВД.

Оружие злоумышленник прятал в гаражном кооперативе и в лесах. Фото: МВД.

Известно, что черный копатель долгое время участвовал в раскопках на местах сражений, но очень тщательно скрывал свое занятие. Тем не менее, правоохранителям удалось выяснить, что преступник не только «коллекционировал» арсенал, но затем восстанавливал огнестрельное оружие и продавал его коллекционерам, в том числе и за границу.

– Для общения с будущими покупателями преступник использовал закрытые чаты в соцсетях. А оружие для продажи передавал с помощью посредников. Мужчина нигде не работал, так как все его время уходило на раскопки, – пояснили правоохранители.

Против минчанина возбуждены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте оружием. Максимально его могут осудить на 10 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас «копатель» находится в следственном изоляторе, расследуются другие эпизоды его преступной деятельности.

Задержан черный копатель, торговавший оружием.

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