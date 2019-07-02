Белорус под Брянском разворачивался на фуре и попал в ДТП с маршруткой

Дальнобойщик разворачивался на фуре и допустил столкновение с маршруткой. Фото: Леонид Степанов.

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Серьезная авария произошла на 145 километре автотрассы направлением Брянск – Новозыбков в понедельник,1 июля. Днем на территории Унечского района примерно в 13.00 часов столкнулись большегруз «Вольво» и микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер», информируют «Брянские новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД Брянщины.

Сообщается, что 32-летний белорус, житель Витебской области, управляя фурой, осуществлял разворот и допустил столкновение с маршруткой.

– В результате ДТП погибли пассажиры микроавтобуса: 52 и 54-летние женщины и 25-летний мужчина. Еще двенадцать пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей, получили повреждения различной степени и были доставлены в больницу, – уточнили в полиции.

Против белорусского дальнобойщика возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Идет расследование.