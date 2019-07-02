В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников

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В Сорожском сельсовете Слуцкого района сотрудники ОБЭП выявили нарушения со стороны главы сельсовета, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Решая проблему благоустройства в сельской местности, председатель дал одобрение на снос нескольких десятков нежилых домов. Всего было снесено около 50 деревенских хат.

– В милицию обратились собственники – приехав к родительскому дому, люди застали пустырь. ОБЭП установил, что чиновник действовал с превышением служебных полномочий и без согласования с собственниками вынес решение о сносе пустующих домов в деревне Сороги, – уточнили в пресс-службе.

Хотя по закону глава сельсовета должен был сначала разыскать собственников, обратившись в кадастровое агентство. И пускай в итоге наследники нашлись только у двух усадеб – чиновник все равно поступил неверно. Против председателя возбуждено два уголовных дела.