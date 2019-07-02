2019-07-02T20:49:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников

Решая проблему благоустройства на селе, чиновник превысил служебные полномочия
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Приехав к родительскому дому, люди застали пустырь. Фото: УВД Минского облисполкома.Приехав к родительскому дому, люди застали пустырь. Фото: УВД Минского облисполкома.
Изменить размер текста:

В Сорожском сельсовете Слуцкого района сотрудники ОБЭП выявили нарушения со стороны главы сельсовета, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Решая проблему благоустройства в сельской местности, председатель дал одобрение на снос нескольких десятков нежилых домов. Всего было снесено около 50 деревенских хат.

– В милицию обратились собственники – приехав к родительскому дому, люди застали пустырь. ОБЭП установил, что чиновник действовал с превышением служебных полномочий и без согласования с собственниками вынес решение о сносе пустующих домов в деревне Сороги, – уточнили в пресс-службе.

Хотя по закону глава сельсовета должен был сначала разыскать собственников, обратившись в кадастровое агентство. И пускай в итоге наследники нашлись только у двух усадеб – чиновник все равно поступил неверно. Против председателя возбуждено два уголовных дела.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»
Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
Белорус под Брянском разворачивался на фуре и попал в ДТП с маршруткой
«Гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер и много боеприпасов»: в Минске задержали черного копателя
В Слуцке осудили «деда», который за плохую уборку сломал рядовому руку
«Пешеход с 3,4 промилле шел на красный»: ДТП в Минске
В Могилеве мать держала двух братьев, пока отчим их избивал
Ударом ноги открыл бутылку: белорусский боец ММА повторил трюк чемпиона UFC
Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
Сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством в Гродно
На параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером
Вечером 2 июля в Минске ограничат движение на проспекте Машерова
Почему танки едут по новому асфальту без резиновых накладок, ответили в Минобороны
В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
В лесу Жлобинского района пропала пенсионерка, ее ищут службы МЧС и лесхоза
3 июля минское метро изменит график работы
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа
Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников
Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев
Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного
Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку
МЧС: За сутки нашли в лесу 5 человек - все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут