Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину

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Официальное приглашение от имени украинского президента Владимира Зеленского было направлено белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом belta.by информирует со слов Игоря Кизима, посла Украины в Беларуси.

Как рассказал глава украинского диппредставительства, белорусского президента пригласили с официальным визитом посетить Второй форум регионов двух стран-соседок, который запланирован на осень 2019 года. Место проведения – город Житомир.

– К мероприятию уже ведется плановая подготовка. Во всяком случае, лидеры обоих государств знают о готовящемся форуме. В связи с этим и были осуществлены необходимые шаги в направлении так называемой формализации мероприятия, – пояснил Кизим.

Кроме того, посол уточнил, что со стороны Владимира Зеленского Александру Лукашенко было направлено официальное приглашение.

– По моему мнению, это приглашение посетить житомирский Форум регионов будет принято белорусской стороной, – уверен дипломат. – Так как изначально замысел был в том, чтобы проводить мероприятия именно под патронатом глав двух государств.

Напомним, в конце апреля проходило заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. Сейчас сторонами подготавливается конкретный план по проведению крупного съезда.