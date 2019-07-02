Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам

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В Бобруйске появилась «дорожная разметка» прямо на машинах, сообщает «Коммерческий курьер».

В одном из районов районного центра горожанин, уставший бороться с соседями-автолюбителями, решил упорядочить дворовую парковку. Инцидент произошел в городском микрорайоне Киселевичи.

За порчу имущества может грозить уголовная статья. Фото: bobruisk.news.

Бобруйчанин вооружился баллончиком с краской, видимо, для смелости немного принял на грудь и пошел творить «художества». Однако рука дрогнула, и «разметка» появилась не только на асфальте, но и на легковушках. Владельцы машин вызвали милицию.

– Самоуправный «дорожник» появился во дворе в нетрезвом состоянии и пытался отговориться. Мол, купил краску и нарисовал линии, это – да! Но только на дороге, а на машинах, наверное, поупражнялась дворовая детвора, – рассказали очевидцы.

Правоохранители бобруйчанину не поверили на слово, сейчас ведется проверка, опрашиваются очевидцы.