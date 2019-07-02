2019-07-02T21:38:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам

Самоуправец был пьян
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина решил "упорядочить" парковку во дворе. Фото: bobruisk.news.Мужчина решил "упорядочить" парковку во дворе. Фото: bobruisk.news.
Изменить размер текста:

В Бобруйске появилась «дорожная разметка» прямо на машинах, сообщает «Коммерческий курьер».

В одном из районов районного центра горожанин, уставший бороться с соседями-автолюбителями, решил упорядочить дворовую парковку. Инцидент произошел в городском микрорайоне Киселевичи.

За порчу имущества может грозить уголовная статья. Фото: bobruisk.news.

За порчу имущества может грозить уголовная статья. Фото: bobruisk.news.

Бобруйчанин вооружился баллончиком с краской, видимо, для смелости немного принял на грудь и пошел творить «художества». Однако рука дрогнула, и «разметка» появилась не только на асфальте, но и на легковушках. Владельцы машин вызвали милицию.

Самоуправный «дорожник» появился во дворе в нетрезвом состоянии и пытался отговориться. Мол, купил краску и нарисовал линии, это – да! Но только на дороге, а на машинах, наверное, поупражнялась дворовая детвора, – рассказали очевидцы.

Правоохранители бобруйчанину не поверили на слово, сейчас ведется проверка, опрашиваются очевидцы.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников
Белорус под Брянском разворачивался на фуре и попал в ДТП с маршруткой
«Гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер и много боеприпасов»: в Минске задержали черного копателя
В Слуцке осудили «деда», который за плохую уборку сломал рядовому руку
«Пешеход с 3,4 промилле шел на красный»: ДТП в Минске
В Могилеве мать держала двух братьев, пока отчим их избивал
Ударом ноги открыл бутылку: белорусский боец ММА повторил трюк чемпиона UFC
Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»
Сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством в Гродно
На параде трибуна Лукашенко будет с кондиционером
Вечером 2 июля в Минске ограничат движение на проспекте Машерова
Почему танки едут по новому асфальту без резиновых накладок, ответили в Минобороны
В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
В лесу Жлобинского района пропала пенсионерка, ее ищут службы МЧС и лесхоза
3 июля минское метро изменит график работы
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа
Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников
Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев
Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного
Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку
МЧС: За сутки нашли в лесу 5 человек - все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут