2019-07-02T22:16:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»

Президент объяснил, почему необходимы коррективы в законодательство о воинской обязанности
Надежда БУТОВИЧ
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Президент Беларуси уверен, что родину должны защищать все – «особенно мужики». Фото: belta.by.Президент Беларуси уверен, что родину должны защищать все – «особенно мужики». Фото: belta.by.
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Выступая на торжественном собрании ко Дню Независимости, белорусский лидер поздравил соотечественников и зарубежных гостей с государственным праздником, сообщают в пресс-службе президента.

Александр Лукашенко напомнил о том, какой дорогой ценой досталась белорусам Победа: 3 миллиона человек, около 300 уничтоженных городов и райцентров, свыше 9000 уничтоженных деревень.

– Война отбросила экономику Беларуси более чем на 20 лет назад. Был нанесен прямой материальный ущерб, утрачено историческое и культурное наследие, – пояснил глава страны.

Затем президент подчеркнул, что военные испытания позволили проявиться «несгибаемому белорусскому характеру».

– Мы сильны в трудностях. В испытаниях наиболее ярко проявляется духовная сила белорусов – сплав мужества, смелости, стремления к справедливости и готовности отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться, – сказал Лукашенко.

А затем добавил, что за мир нужно бороться и в мирное время. И позволил себе порассуждать «на будничные темы». Прежде всего, глава страны напомнил о бурно обсуждаемом в интернете вопросе.

– Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай – как будем защищать свою землю, свое Отечество? – напомнил глава страны и продолжил. – Я как президент, обдумываю, а какие есть варианты, кроме уже прописанных или тех, которые будут прописаны в законе? Можно не защищать свою страну, обратиться к НАТО – Североатлантическому блоку – попросить их. Те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет!

О варианте защиты Россией Лукашенко сказал: «Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу».

Остался третий вариант: самостоятельной защиты суверенитета.

– Только думают, что не они (Прим.: те, кто комментирует в интернете) будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут поступить никуда, и так далее и тому подобное. Вы хотите, чтобы было так? Я – нет. После меня – пожалуйста, – добавил глава Беларуси.

Итог по словам президента таков, что родину необходимо, чтобы защищали все – «особенно мужики», не перекладывая воинскую повинность на женщин.

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