«Танки были как букеты цветов». Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Минска

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К 75-летию освобождения столицы Беларуси от немецких оккупантов, которое отмечается 3 июля, Министерство обороны России рассекретили некоторые исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны. В частности, приводится описание очевидцев о том, как жители Минска встречали советские войска:

- Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что были больше похожи на огромные букеты цветов. (…) Ребятишки, раздобывшие где-то чистые конверты и бумагу, забрасывали танкистов бумажным салютом.

В документах говорится о том, что наступательная операция была настолько стремительная, что даже 4 июля командование вермахта еще не имело данных о том, что Минск занят советскими войсками.

Также приводятся малоизвестные эпизоды освобождения белорусской столицы. Например, рассказывается о таком случае: летчик немецкого самолета «Мессершмитт 109» приземлился в Минске, не подозревая, что аэродром уже перешел под контроль Красной Армии.