Российские журналисты ознакомились с историей партизанского движения в Беларуси

Изменить размер текста: A A

На День Независимости Беларуси в Минск прибыли не только российские парадные расчеты, которые готовятся к участию в параде, но и российские журналисты и блогеры. Для них Постоянным комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Беларуси организован пресс-тур, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Наши коллеги в первый день своего визита побывали в Институте истории Академии наук и мемориальном комплексе «Тростенец». Следующий день был посвящен партизанскому движению, в частности народному сопротивлению в Докшицком и Ушачском районах Витебской области.

- До сих пор, перепахивая огороды, мы находим гильзы, - рассказали в музее Бегомля. - А один из жителей нашел неразорвавшуюся мину, когда пол перестилал.

Ничего удивительного, ведь здесь были жесткие бои. В этих краях, в тылу врага, была создана Полоцко-Лепельская партизанская республика (1942-1944). Первые партизанские отряды численностью 7-10 человек разрослись до 17 тысячной группировки, под контролем которой было около 3 тыс. кв. км и 1220 населенных пунктов с населением 80 000 человек.

Журналистам рассказали о подвигах партизан и их повседневной жизни. Показали оружие и предметы быта, которые изготавливали в лесах: самодельные мины, своеобразные партизанские зенитки, безмен, для изготовления которого использовали «лимонку»…

На месте сожженной 22 мая 1943 года деревни Шуневка сейчас находится мемориальный комплекс «Проклятие фашизму». Здесь журналистам показали театрализованное представление, которое перенесло зрителей в тот трагический день.

Продолжилась экскурсия посещением мемориального комплекса «Прорыв» в городе Ушачи. Этот мемориал, посвящён прорыву 16 партизанскими отрядами блокады немецко-фашистских войск. Гости увидели выставку военной техники и воссозданные партизанские землянки, в которых разместились музейные экспонаты.

В завершение коллеги побывали в деревне Бычки Ушачского района в доме-музее Василя Быкова. Дом, в котором родился великий писатель не сохранился, но на его месте построили усадьбу из трех хат, где создали экспозицию о жизни и творчестве великого писателя.

Кстати, в Бычках местных жителей становится все меньше и меньше, сейчас их около 18 человек. И жизнь в деревушке оживает, только когда сюда приезжают экскурсионные группы. Сегодня журналисты посетят музей истории Великой Отечественной войны и парад.