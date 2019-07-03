2019-07-03T11:29:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Google изменил логотип в честь Дня независимости Беларуси

Появилось gif-изображение с развевающимся государственном флагом
Павел МИЦКЕВИЧ
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Google изменил логотип в честь Дня независимости БеларусиGoogle изменил логотип в честь Дня независимости Беларуси
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Поисковик Google изменил логотип 3 июля, когда в Беларуси празднуют 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День независимости. Вместо традиционного логотипа появилось gif-изображение с развевающимся государственном флагом Беларуси на фоне неба.

Правда, гифка видна только тем пользователям, которые открывают Google на территории Беларуси. Для IP-адресов других стран поисковик открывается с традиционным логотипом или другим изображением.

Поисковик часто меняет изображение, поздравляя пользователей с национальными праздниками, или напоминая о важных датах либо событиях дня.

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